Анна Нетребко все-таки выступит на международном фестивале в Висбадене

Российская оперная певица Анна Нетребко, несмотря на многочисленные требования местных властей отменить выступление, выступит на Майском международном фестивале в Висбадене. Программа исполнительницы представлена на обзорной странице.

Как сообщает портал DPA, Уве Эрик Лауфенберг, являющийся квартирмейстером Гессенского государственного театра, где и пройдет фестиваль, заступился за оперную диву при объявлении программы.

«Госпожа Нетребко не виновата ни в чем. Нет ничего такого, в чем бы она была осуждена», — приводит слова Лауфенберга издание.

Ранее он отказался отменить выступление Анны, несмотря на рекомендацию как государственных, так и местных властей. Также квартирмейстер подчеркнул, что украинские артисты не возражают против выступлений российской певицы.

Ранее генеральный консул в Гессене Вадим Костюк сообщил, что музыкантам из Украины запретили выступать в Германии с Анной Нетребко, поскольку она числится в украинском санкционном списке.