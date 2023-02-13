Драпеко назвала снятие актрисы Лии Ахеджаковой решением руководства театра «Современник»

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по культуре Елена Драпеко решила прокомментировать отстранение Лии Ахеджаковой от постановок в "Современнике". Она отметила, что подобные решения принимается исключительно руководством театра.

"Говорить нечего. Дирекция и худрук решают — снимать либо ставить актеров. Это решение приняли в "Современнике", — сказала депутат в беседе с "Лента.ру".

Драпенко подчеркнула, что представители театра сняли Ахеджакову со спектаклей из-за возрастающего недовольства российских зрителей.

К слову, многих коллег Ахеджаковой возмутило ее отстранение от работы. В поддержку 84-летней Народной артистки высказались Александр Молочников, Ксения Собчак, Мария Миронова, Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова.