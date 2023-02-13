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Михаил Турецкий считает, что SHAMAN стал популярен в России благодаря работе большой команды

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Михаил Турецкий считает, что SHAMAN стал популярен в России благодаря работе большой команды
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Фото из открытых источников

Певец SHAMAN на протяжении нескольких месяцев является самым востребованным музыкантом на российской сцене. Взлет исполнителя произошел благодаря выпуску патриотических композиций, которые стали популярны в условиях проведения СВО.

Михаил Турецкий поделился мнением касательно того, как Ярославу Дронову удалось выстрелить. Основатель арт-группы «Хор Турецкого» уверен, что ключевую роль сыграла удачная работа большой команды, которая подобрала артисту подходящий стиль и образ.

«SHAMAN заряжен энергетически. У него правильный репертуар. Дорога ложка к обеду. Сам по себе он весьма талантливый человек. Однако он не один. Чувствую, что за спиной у него большая команда. Это важно, чтобы у певца была хорошая команда», - сказал Турецкий.

По словам продюсера, до этого обычный парень из Новомосковска много лет пытался выйти на большую сцену. Певец принимал участие в в телешоу «Фактор А» и проекте «Голос», пел в группе «Час пик», однако все равно не был так востребован, как сегодня.

 

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