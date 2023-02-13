Миронова назвала увольнение Назарова и Ахеджаковой из театров настоящей несправедливостью

То, что происходит в театральном мире РФ, возмутило Марию Миронову. Высказать недовольство актриса решила в соцсетях.

«Лия Ахеджакова на сцену не может выходить?! Это как? Не в связи с возрастом либо по состоянию здоровья! Дай Бог, вам Лия Меджидовна, наикрепчайшего! Грустная до боли и возмутительная несправедливость, которая в голове не укладывается! Назаров — не может, Ахеджакова — тоже не может. Уникальная артистка, на которой целое поколение выросло, небезразличный, смелый, честный Человек», — возмутилась Миронова.