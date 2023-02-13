На Западе продолжается «отмена» русской культуры. Не так давно отгремел скандал, который связан с замещением творчества известных русских писателей и композиторов, как в Европе взялись за биографию живописцев.

Архип Иванович Куинджи, знаменитый русский художник греческого происхождения, стал внезапно украинским деятелем. Куинджи родился в РФ, некоторое время он действительно работал на Украине, что, по заверению музея «Метрополитен» в США, достаточно для переписывания биографии пейзажиста и отчуждения творчества от русской культуры. При этом данный музей не впервые прибегает к подобным приемам.

«В западных музеях подобную практику используют давно. К примеру взять, местом рождения деятелей русского искусства указывают Белоруссию, Украину, Польщу, Молдавию», — написал Александр Снегирев.

Писатель отметил, что «Метрополитен» тоже причислил к живописцам Украины Ивана Айвазовского. Художник армянского происхождения, который прославился на весь мир, родился в 1817 году в Феодосии.