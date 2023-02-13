Певец Алексей Глызин поддержал сбежавшую из РФ Аллу Борисовну Пугачеву

Алексей Глызин, популярный российский певец, решил прокомментировать критику в адрес уехавшей из России Аллы Борисовной Пугачевой. Как заявил журналистам артист, он считает «недостойным» негативные высказывания в адрес легендарной Примадонны.

Исполнитель эту ситуацию назвал «грустной», поскольку Пугачева уже давным-давно «всем и все доказала».

Коллегу по творческому цеху Глызин считает единственной в своем роде. Также Александр добавил, что на песнях Аллы Борисовны выросло не одно русское поколение.

«Не стоит, например, сравнивать Пугачеву с Ротару. Каждая из них на Олимпе стоит, стоит на вершине. Нельзя в одночасье забыть заслуги Аллы Борисовны, вот и все», — сказал певец.

Он заключил, что на концертах Примадонны люди всегда смотрели на свою любимицу «с благоговением».