Победитель телешоу «Конфетка» Роман Столюков рассказал о съемках в проекте

В минувшую субботу, 11 февраля, в эфире канала ТНТ вышел новый выпуск популярного музыкального телепроекта «Конфетка». Победителем шоу стал простой русский преподаватель музыки Роман Столюков, песню которого на сцене исполнил дуэт Регины Тодоренко и Влада Топалова.

В своих соцсетях Роман поделился впечатлениями от съемочного процесса. Также он рассказал об эмоциях от победы в шоу.

«Мне очень приятно, что на этой неделе именно моя композиция стала победителем в «Конфетке», — отметил учитель.

Также Столюков заявил, что после победы ему уже поступило огромное количество сообщений с поздравлениями, на которые он всем ответит в скором будущем. Не забыл мужчина поблагодарить всю съемочную группу и остальных участников за поддержку.