Поддержавший Украину Александр Ревва 15 февраля 2023 года собирается выступить в Ростове-на-Дону

Бывший резидент шоу Comedy Club Александр Ревва год назад публично выступал против СВО. Сейчас певец, по некоторым данным, находится в Израиле.

Но сегодня появилась информация о том, что шоумен собирается приехать в Россию, несмотря на поддержку ВС Украины. Как известно, он планирует дать концерт в Ростове-на-Дону (15 февраля 2023 года) и Санкт-Петербурге (8 апреля 2023 года).

Также сообщается, что на официальных сайтах площадок, где будет выступать артист, билеты еще продаются. Стоимость билетов на концерт Реввы составляет от 2 тысяч до 6 тысяч рублей.

Стоит добавить, что концерт Александра в Краснодаре был отменен. Произошло это по настоянию кубанских военных. Бойцы отметили, что все деньги, заработанные с выступления, исполнитель может отправить на поддержку украинской армии.