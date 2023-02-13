Рейтинг АСИ: большинство петербуржцев считают, что при Беглове город стал хуже

Согласно «Мониторингу политических предпочтений петербуржцев», проведенному АСИ в январе 2023 года, лишь треть жителей Петербурга увидели перемены к лучшему при Александре Беглове. Низкие результаты можно объяснить неумелой реформаторской работой команды губернатора.

АНО «Агентство социальной информации» (АСИ) попросило респондентов оценить изменения, произошедшие в Санкт-Петербурге в 2022 году. Перемены положительно оценили всего 32%, тогда как подавляющее большинство или не заметили изменений вовсе (37%), или оценили их как отрицательные (26%).

На результатах отразились ряд городских проблем, в основном – в сфере хозяйственного управления городом. Прошедший год стартовал с провала мусорной реформы. Из-за слабой подготовки передачи полномочий по вывозу отходов единому оператору город погрузился в «мусорный хаос». Зимние каникулы были омрачены горами мусорных пакетов во дворах Петербурга, которые не вывозились по нескольку дней. До сих пор горожане жалуются на крыс, расплодившихся на щедрой кормовой базе. Крысы бегают по дворам, детским площадкам и не боятся людей.

Позже стартовала транспортная реформа. Чтобы не повторять ошибок мусорной реформы, стартовавшей одномоментно во всем городе, было решено разбить изменения на три этапа. Однако и здесь сказалась слабая подготовка: из-за некорректных исследований пассажиропотока и просчетов при разработке маршрутов городские поездки в общественном транспорте превратились в проблему. После начала реформы маршруты корректировались неоднократно, но до сих пор пассажиры жалуются на нехватку автобусов и давку в салонах.

Крайне болезненным для Санкт-Петербурга остается вопрос уборки снега. При Александре Беглове в Северной столице было три снежных зимы, однако команда чиновника так и не научилась содержать город в чистоте. Ежегодно горожане обращаются к травматологам, стоят в пробках и попадают в дорожные аварии из-за плохой расчистки дорог.

Сообщалось, что жители Санкт-Петербурга хотели бы видеть главой города Сергея Собянина. Это обусловлено, в том числе, грамотным управлением хозяйственной частью в Москве.