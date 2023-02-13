Владимира Соловьева раскритиковали в соцсети Twitter за работающего моделью в Лондоне сына Даниила

Владимир Соловьев подвергся жесткой критике в Сети из-за своего молчания. Дело в том, что сын телеведущего Даниил работает моделью в Лондоне. Пост об этом появился в Twitter-аккаунте писателя Джейсона Смарта из США.

Эксперт разместил в соцсети коллаж, на котором Соловьев запечатлен вместе со своим 21-летним сыном-манекенщиком. На некоторых фото молодой человек позирует с черным лаком на ногтях. В этом образе парень снимался в рекламной кампании CONTORA - бренда, принадлежащего Владу Лисовцу.

«Какое лицемерие! Даниил Соловьев в Лондоне работает моделью. При этом Владимир молчит об этом, не упоминает тот факт, что его старший сын тоже в Великобритании учился», — пишет Смарт.

Стоит сказать, что публикация набрала более 1 млн просмотров. Позицию писателя поддержали другие юзеры. Сам ведущий пока не отреагировал на статью американца.