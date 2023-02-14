Специальные государственные службы Норвегии выразили отношение к увеличению расходов бюджета РФ на военную промышленность

Специальные государственные службы Норвегии представили доклад, в котором проанализировали вопрос внешней безопасности. В документе много внимания уделяется Российской Федерации, она признана одним из государств, которые характеризуются как угрожающие Норвегии.

В докладе в доказательство этого сообщается об увеличении расходов государственного бюджета РФ на военную сферу, разработки в разных видах вооружений. В документе отмечено, что больше всего государственные службы Норвегии опасаются российского ядерного оружия, а также вооружения в сфере подводного флота и противоспутниковой борьбы.

Такое увеличение расходов на военную сферу со стороны политического руководства Российской Федерации в докладе связывается с поставками западными государствами киевскому режиму.