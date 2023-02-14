Artik&Asti и Юрий Шатунов названы самыми романтичными исполнителями в РФ

В честь Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, создатели «Яндекс.Музыки» провели исследование композиций российских музыкантов. Главная цель изучения - выяснить, какие артисты РФ посвятили наибольшее количество хитов теме любви.

На первом месте, согласно результатам исследования, оказался поп-жанр. В этом жанре 72% песен посвящены теме любви. Наиболее «любвеобильными» исполнителями стали группа Artik&Asti, NЮ, а также певец Юрий Шатунов.

На втором месте составленного рейтинга расположился шансон. Лидерами антирейтинга являются рок и рэп. Только лишь 28% и 27% соответственно в данном жанре были посвящены столь светлому романтическому чувству.

Для справки: «Яндекс.Музыки» - это стриминговый сервис компании «Яндекс», который позволяет прослушивать композиции, альбомы, подборки треков, получать персональные рекомендации. Официально запуск отдельного музыкального сервиса состоялся в 2010 году.



