Доктора Мясникова потребовали убрать с телевидения: причины

Александр Мясников ведет передачу на канале «Россия 1». Программа «О самом главном» и ее бессменный ведущий всегда хорошо воспринимались телезрителями. Но в последнее время доктора регулярно критикуют за его поведение на отечественном телевидении. Зрители отмечают, что телеведущий стал меньше говорить о медицине. Также он рассказывает разные истории о своих путешествий и жизни. Врача нередко ругают за плохую дикцию, которую он не исправляет уже в течении десятка лет.

Помимо того, известный доктор начал часто пить и есть в прямом эфире, что раздражает публику и воспринимается как неуважение.

В Сети зрители обратились к руководству телеканала. Они попросили снять Александра Мясникова с поста ведущего этой передачи. Многие россияне подчеркнули, что ранее программа им очень нравилась, однако сейчас вызывает исключительно негативные эмоции из-за ведущего.