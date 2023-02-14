Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки в новом сезоне сериала «Папины дочки»

В онлайн-кинотеатре START официально подтвердили, что в новом сезоне сериала «Папины дочки» роль Пуговки сыграет Екатерина Старшова. Продолжение многосерийного фильма выйдет в 2023 году.

В своих соцсетях START появился видеоролик с Старшовой — сыгравшей Полину Васнецову (Пуговку) в «Папиных дочках». Сама актриса тоже подтвердила, что она возвращается к съемкам:

«Читала новости, говорят, вы меня не ждали. Значит, устроила вам сюрприз. Пуговка снова на съемочной площадке, День святого Валентина надо проводить с любимыми. Сегодня я очень рада быть с семьей Васнецовых».

К слову, комедийный сериал выходил с 2007 по 2013 год. Позже производство проекта остановилось. Через 10 лет фильм решили возобновить. Режиссером картины стал Александр Жигалкин, он снимал все сезоны.