Филипп Киркоров удивил реакцией на встречу с третьим мужем Аллы Пугачевой Болдиным

Разговоров о Пугачевой Филипп Киркоров всячески избегает, однако всегда высказывается в ее адрес исключительно положительно. Певец стал четвертым мужем Примадонны, их союз просуществовал с 1994 до 2005 года.

До него Алла Борисовна была замужем три раза. Ее первый брак с Миколасом Орбакасом продлился всего 4 года, с режиссером Александром Стефановичем она прожила в браке с 1977 по 1980 год, а Евгений Болдин был супругом Пугачевой с 1985 по 1993 год. Как оказалось, экс-мужья народной артистки хорошо общаются между собой.

Встреча бывших Примадонны состоялась на гала-вечере национальной музыкальной премии «Виктория». Как пишет МК, Болдин и Киркоров когда встретились, упали друг другу в объятия. А ведь исполнительница ушла от Евгения именно к Филиппу. Похоже, спустя многие годы все обиды уже забылись, а отъезд Аллы Борисовной из РФ сгладил конфликты.

Наконец-то у меня появится с тобой фотография, — обрадовался Болдин.