Yandex.RTB

Молочников: «Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут сцены, на которые они будут выходить. Желаю им туров»

Image 16+
Молочников: «Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут сцены, на которые они будут выходить. Желаю им туров»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Александр Молочников не смог промолчать и прокомментировал уход Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой из театров Москвы. Режиссер также высказался об отъезде Александра Филиппенко, с которым в Моссовете не стали продлевать контракт.

Молочников поддержал актеров, которые остались без работы из-за своих политических взглядов.

«В этом возрасте сцена имеет медикаментозный эффект, я так думаю. Это такое лекарство, которое продлевает жизнь. Ранее актеры умирали, если не выходили на сцену», — сказал Александр.

30-летний режиссер даже не сомневается, что уволенные артисты обязательно найдут себе иное занятие и будут счастливы.

«Все причастные забирают у людей здоровье, забирают не просто славу и цветы, а забирают их жизнь. Не хочу говорить что они „убивают“. Верю, что Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут сцены, на которые и будут выходить. Я уверен, в мире масса зрителей, которые счастливы их увидеть. Желаю гастрольных туров», — подчеркнул кинодеятель.
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
StarHit: Актёр РФ Алексей Панин возмущен новостью СМИ о своей смерти

Сегодня, 09:53

Доктора Мясникова потребовали убрать с телевидения: причины

Сегодня, 09:41

Молочников: «Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут сцены, на которые они будут выходить. Желаю им туров»

Сегодня, 09:34

Некоторые фильмы Disney уберут из каталога «Кинопоиска» уже в феврале

Сегодня, 09:25

StarHit: 51-летний актер РФ Дмитрий Орлов намерен завершить актерскую карьеру в кино

Сегодня, 09:19

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке

Вчера, 21:00

37-летний рэпер Джиган оказался в больнице после возвращения из Маврикия в РФ

Вчера, 20:51

Максакова: «Святая Ахеджакова находится под ударом, с ней попытались расправиться. Мне тревожно»

Вчера, 20:44

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Вчера, 20:36

«Почему это должны скрывать?» Зачем вдовам из Донбасса вручали шубы под камеры, и правда ли, что их потом забрали

Вчера, 20:26

На помощь покончившему с собой генералу МВД РФ Макарову вызывали детей

Вчера, 19:31

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается крайне тяжелым после ампутации стопы

Вчера, 19:19

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала певицу Славу высказать все претензии ей в лицо

Вчера, 19:10

Певец Алексей Глызин поддержал сбежавшую из РФ Аллу Борисовну Пугачеву

Вчера, 19:04

Мария Миронова выступила против увольнения актёров РФ Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой из театров

Вчера, 18:57

Победитель телешоу «Конфетка» Роман Столюков рассказал о съемках в проекте

Вчера, 18:49

Михаил Турецкий считает, что певец SHAMAN стал популярен благодаря работе большой команды

Вчера, 18:41

Анна Нетребко все-таки выступит на международном фестивале в Висбадене

Вчера, 18:34

На Западе музеи начали записывать известных русских художников в укранских

Вчера, 18:23

Драпеко назвала снятие актрисы Лии Ахеджаковой решением руководства театра «Современник»

Вчера, 18:18

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • Вчера, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов
  • 11-02-2023, 11:54

На Украине в спецоперации погиб солдат из Саратова Владимир Осипов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым
  • 12-02-2023, 13:31

В Ревде простились с погибшим на СВО 33-летним бойцом Денисом Рыболовлевым

12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на

Культура замены: как борьба с инакомыслием дошла до советского фильма «Ирония судьбы»
  • 11-02-2023, 20:28

Культура замены: как борьба с инакомыслием дошла до советского фильма «Ирония судьбы»

Предложение депутата Ольги Занко о замене Барбары Брыльски в «Иронии судьбы» нейросетью бьет даже западную культуру отмены по безумию. Журналисты

Филипп Киркоров заявил о запрете властей на исполнение песен Аллы Борисовной Пугачевой
  • Вчера, 15:25

Филипп Киркоров заявил о запрете властей на исполнение песен Аллы Борисовной Пугачевой

В воскресенье, 12 февраля, в эфир канала НТВ вышел первый выпуск нового сезона развлекательного шоу — «Маска». После яркого выступления Пиковой дамы,

Ксения Собчак осудила увольнение Народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из театра «Современник»
  • 12-02-2023, 10:58

Ксения Собчак осудила увольнение Народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из театра «Современник»

В середине минувшей недели стало известно о том, что актрису Лию Ахеджакову, которая критикует СВО, лишили всех ролей в драматическом столичном

Новости партнеров
Новости партнеров
«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова
  • 11-02-2023, 12:16

«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова

Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции
  • 11-02-2023, 11:49

МК: волонтеры из РФ пожаловались на несерьезную помощь жертвам землетрясения в Турции

Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для

Жители Североуральска пожаловались на огромную стаю бездомных агрессивных собак
  • 12-02-2023, 13:48

Жители Североуральска пожаловались на огромную стаю бездомных агрессивных собак

Жители Североуральска (Свердловская область) все чаще стали замечать огромную стаю бездомных собак, которые обитают возле гостиницы «Кумба». В

Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге
  • 12-02-2023, 10:18

Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге

Синоптик Леус привел прогноз метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 12 февраля. Он сообщил, что согласно этому прогнозу в