Молочников: «Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут сцены, на которые они будут выходить. Желаю им туров»

Александр Молочников не смог промолчать и прокомментировал уход Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой из театров Москвы. Режиссер также высказался об отъезде Александра Филиппенко, с которым в Моссовете не стали продлевать контракт.

Молочников поддержал актеров, которые остались без работы из-за своих политических взглядов.

«В этом возрасте сцена имеет медикаментозный эффект, я так думаю. Это такое лекарство, которое продлевает жизнь. Ранее актеры умирали, если не выходили на сцену», — сказал Александр.

30-летний режиссер даже не сомневается, что уволенные артисты обязательно найдут себе иное занятие и будут счастливы.

«Все причастные забирают у людей здоровье, забирают не просто славу и цветы, а забирают их жизнь. Не хочу говорить что они „убивают“. Верю, что Ахеджакова, Филиппенко, Назаров найдут сцены, на которые и будут выходить. Я уверен, в мире масса зрителей, которые счастливы их увидеть. Желаю гастрольных туров», — подчеркнул кинодеятель.