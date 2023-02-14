Никита Ефремов заявил о конфликте с режиссером Петром Тодоровским на съемках «Здорового человека»

Актер Никита Ефремов откровенно заявил, что он нередко спорил с кинорежиссером Петром Тодоровским во время съемок фильма «Здоровый человек».

Как рассказал 34-летний артист театра и кино, во время работы над лентой он придирался к разным мелочам, а финальную версию картины видео по другому. Никита решил публично поблагодарить Тодоровского за проявленное терпение. Ефремов также уточнил, что он попытался поставить себя на место кинодеятеля.

Режиссер, в свой черед, сказал, что во время споров с актером у него родилось много идей, которые он реализовал в проекте.

«То, как герой находит контакт с чувствами и как от этого его начинает заносить не туда, вплоть до того, что он свою жизнь не держит, она попросту начинает разваливаться. Этот переход от головы к чувствам очень сильно меня заинтересовал», — отметил Никита Ефремов.