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Отряды ЧВК «Вагнер» используют музыку для выявления огневых точек ВСУ под Бахмутом

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Отряды ЧВК «Вагнер» используют музыку для выявления огневых точек ВСУ под Бахмутом
Военные новости
Фото из открытых источников

Бойцы ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении выявляют огневые позиции ВСУ необычным способом — при помощи музыки.

О нестандартном методе «оркестра» рассказал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», опубликовавший видео с одной из позиций «музыкантов» в районе Бахмута. В кадре — помещение, в котором громко играет песня певицы Вики Цыгановой, посвященная бойцам ЧВК.

«Так ребята из ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении бесят противника музыкальными средствами. Украинцы открывают огонь в сторону колонки, демаскируют себя и ловят ответку», — пишет автор канала.

На сегодняшний день Бахмут остается самой горячей точкой конфликта в Донбассе. Бойцы ЧВК «Вагнер», ведущие наступление на данном направлении, планомерно продвигаются как в окрестностях, так и непосредственно внутри этого крупного населенного пункта. Утром 13 февраля стало известно, что «вагнеровцы» вошли в район Буденовка на юго-западе города и продвигаются по территории Мариупольского кладбища.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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