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«Ребята просят»: бойцы ЧВК «Вагнер» обратились к Цыгановой с просьбой написать новые песни

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«Ребята просят»: бойцы ЧВК «Вагнер» обратились к Цыгановой с просьбой написать новые песни
Военные новости
Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о просьбе бойцов ЧВК «Вагнер» к певице Вике Цыгановой написать для них новые хиты. По словам бизнесмена, композиции исполнительницы – отличная наживка для противника. 

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеоролик, на котором из колонки играет песня «Вагнер» в исполнении Цыгановой. По словам Пригожина, трек знаменитой певицы помог бойцам формирования определить огневую точку врага.  

«Ребята просят написать еще парочку, чтобы разнообразить наживки для противника», —обратился бизнесмен к артистке от лица бойцов ЧВК «Вагнер». 

Ранее Пригожин объяснил, как важно народное признание заслуг ЧВК «Вагнер» в ходе проведения СВО для самих «музыкантов». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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