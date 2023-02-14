«Ребята просят»: бойцы ЧВК «Вагнер» обратились к Цыгановой с просьбой написать новые песни

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о просьбе бойцов ЧВК «Вагнер» к певице Вике Цыгановой написать для них новые хиты. По словам бизнесмена, композиции исполнительницы – отличная наживка для противника.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеоролик, на котором из колонки играет песня «Вагнер» в исполнении Цыгановой. По словам Пригожина, трек знаменитой певицы помог бойцам формирования определить огневую точку врага.

«Ребята просят написать еще парочку, чтобы разнообразить наживки для противника», —обратился бизнесмен к артистке от лица бойцов ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин объяснил, как важно народное признание заслуг ЧВК «Вагнер» в ходе проведения СВО для самих «музыкантов».