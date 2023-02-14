Российский артист Александр Ревва впервые прокомментировал все обвинения бросившего его отца

В первые дни СВО Александр Ревва выступил против политики российских властей и вместе с семьей улетел за рубеж. Отец шоумена, который живет в Донецке, сильно разгневался, когда узнал о позиции своего сына. Артист впервые прокомментировал конфликт.

Отец Реввы ушел из семьи, когда его наследник был младенцем. Через много лет мужчина попросил у сына прощения. Но хорошие отношения продлились недолго. С 2014 года между ними царит недопонимание.

Недавно Владимир связался с журналистами. Он облил помоями своего наследника. Отцу шоумена не нравится, что тот придерживается иных политических взглядов.

Певец долго хранил молчание. Сегодня комик отреагировал на обвинения своего родителя.

«Не люблю оправдываться, тем более „копаться в грязном белье“. Однако отвечу моим хейтерам, процитировавшим отца. Мой „папа“ от нас ушел, когда мне и сестре-двойняшке было 4 месяца. Но как-то выросли. Страсть к популярности — наверное, генетическое у нас», — сказал актер.