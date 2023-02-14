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Вдова Иосифа Кобзона впервые вышла в свет после выписки из больницы

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Вдова Иосифа Кобзона впервые вышла в свет после выписки из больницы
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Фото из открытых источников

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который скончался  в 2018 году, впервые вышла в свет после выписки из больницы. Нелли посетила мероприятие в честь вручения музыкальной премии.

Как сообщается, это первый публичный выход женщины в свет после болезни. Вдова сказала журналистам, что она чувствует себя прекрасно. Но пока что доктора не разрешают заниматься плаванием и зарядкой. Также Нелли добавила, что всегда получает приятные эмоции от подобных мероприятий. Женщина призналась, что ее самым заветным желанием является желание вновь стать 20-летней молодой девушкой.

Напоминаем, в январе этого в СМИ появилась новость о том, что у Кобзон возникли серьезные проблемы с сердцем. 72-летней артистке стало плохо. Она почувствовала сильное недомогание и слабость. Лекарственные средства не помогали, поэтому Нелли Михайловна решила обратиться в клинику. 30 января ее из больницы выписали.

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