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53-летний продюсер Иосиф Пригожин сильно поправился при лечении от нового коронавируса

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53-летний продюсер Иосиф Пригожин сильно поправился при лечении от нового коронавируса
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Фото из открытых источников

53-летний российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что переболел новым штаммом коронавируса. Сейчас муж певицы Валерии понемногу возвращается к своей работе. Однако после болезни у продюсера осталось одно неприятное последствие.

Иосиф перенес коронавирусную инфекцию после «тяжелейшего протекания свиного гриппа», который он подхватил в Дубае. Продюсер заболел, но без температуры. У него наблюдался сильный кашель, тяжелое дыхание, слабость во всем теле.

«Пока лечился, то сильно поправился. Когда немного восстановлюсь, то буду худеть», - сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что «у него совсем нет сил» после гриппа и ковида. Как предположил музыкальный эксперт, он заразился COVID-19 во время недавней кинопремьеры. Сейчас супруг артистки чувствует себя «лучше».

Напомним, о заражении Иосифа Пригожина коронавирусом СМИ сообщили 13 февраля. Он не стал заниматься самолечением, а сразу же обратился за помощью к специалистам.

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