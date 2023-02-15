Сийярто обозначил позицию Венгрии по украинскому кризису

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто сделал заявление о позиции политического руководства государства по украинскому кризису в сравнении с позицией политических властей других государств европейского союза. Он подчеркнул, что с самого начала кризиса Венгрия выступала за дипломатическое его урегулирование и против поставок киевскому режиму.

Венгерские политические власти приняли закон о запрете поставок. Министр подчеркнул, что государство выступает за скорейшие дипломатические переговоры.

Сийярто указал, что позиция венгерского политического руководства по украинскому кризису противопоставлена позиции политических властей других государств ЕС. Министр напомнил, что Венгрия также выступает против введения санкций по отношению к Российской Федерации.