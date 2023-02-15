Актриса РФ Полина Агуреева заявила, что нельзя заставить любить Родину

Полина Агуреева, которая является постановщиком спектакля «Живые и мертвые», приуроченного к 80-летнему юбилею Сталинградской битвы, рассказала о любви к своей Родине. Эта тема сейчас волнует многих граждан, особенно после эмиграции российских артистов, отвернувшихся от страны в трудное время.

Как отметила Гуреева, современная школа является отстраненной от заботы о душе ребенка. По ее словам, философ Владимир Эрн писал, что культуру обязательно надо «завоевывать». Речь идет о том, что ее надо прочувствовать. Не надо мыслить о культуре, надо учиться жить ей. Аналогичные слова можно говорить о родине, поскольку русская культура ей пропитана.

Каждый год актриса РФ проводит с детьми отпуск в небольшом доме на Дону. Там ей нравится все – от ласкового ветра до умиротворяющей реки. Каждый элемент она считает своей родиной.

«Все время заставлять человека любить свою родину нельзя, это ведь зарождается где-то на чувственном уровне. Необходимо прожить любовь к встречающимся на нашем пути людям, к земле, к степи. После этого становится ясно, насколько это ценно», - говорит звезда.