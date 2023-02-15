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Боец ЧВК «Вагнер» показал сотни тел солдат ВСУ, готовящихся к отправке на Украину

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Боец ЧВК «Вагнер» показал сотни тел солдат ВСУ, готовящихся к отправке на Украину
Военные новости
Фото из открытых источников

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выполнять задачу по отправке на родину тел украинских военнослужащих, убитых при освобождении «музыкантами» Соледара. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Разгрузка Вагнера».

Один из «вагнеровцев» снял на видео огромное количество погибших солдат ВСУ, которые постепенно упаковывают в черные мешки, перекладывают в деревянные ящики и потом отправляют на Украину.

«Сотни тел, которые занимают огромное пространство, складывают в гробы, которые затем будут доставлены украинской стороне», — написал автор Telegram-канала.

Стоит заметить, что тела более 500 солдат ВСУ были обнаружены на улицах Соледара по окончании штурма города. Информацию подтвердил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который призвал с уважением отнестись к павшим военнослужащим и достойно вернуть их домой.

Ранее командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос сообщил, что для отправки всех тел потребуется несколько рейдов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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