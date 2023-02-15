Боец ЧВК «Вагнер» показал сотни тел солдат ВСУ, готовящихся к отправке на Украину

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выполнять задачу по отправке на родину тел украинских военнослужащих, убитых при освобождении «музыкантами» Соледара. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Разгрузка Вагнера».

Один из «вагнеровцев» снял на видео огромное количество погибших солдат ВСУ, которые постепенно упаковывают в черные мешки, перекладывают в деревянные ящики и потом отправляют на Украину.

«Сотни тел, которые занимают огромное пространство, складывают в гробы, которые затем будут доставлены украинской стороне», — написал автор Telegram-канала.

Стоит заметить, что тела более 500 солдат ВСУ были обнаружены на улицах Соледара по окончании штурма города. Информацию подтвердил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который призвал с уважением отнестись к павшим военнослужащим и достойно вернуть их домой.

Ранее командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос сообщил, что для отправки всех тел потребуется несколько рейдов.