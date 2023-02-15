Депутат Гусев обратился к Беглову из-за «русофобского» концерта группы «Ногу свело» в Петербурге

Депутат ГД Дмитрий Гусев отправил губернатору Петербурга Александру Беглову письмо с призывом запретить выступление коллектива «Ногу свело», которое должно пройти 7 июля 2023 года в Roof Place. По его мнению, солист Максим Покровский (признан иноагентом) оскорбляет свою родину и ее народ, поэтому не должен выходит на российские площадки.

Музыканта политик сравнил с поклоняющимся Гитлеру в годы ВОВ актром.

Творчество Макса Покровского наполнено русофобией, осуждениями действий российских властей. Считаю нужно запретить проведение концерта группы «Ногу свело» в Санкт-Петербурге 7 июля 2023 года, — говорится в письме.

Депутат отметил, что многие артисты, уехавшие из РФ за рубеж, желают своей стране гибели и презрительно отзываются об армии России. Что касается самого Покровского, Дмитрий Гусев считает, что ему нечем оплачивать проживание в Америке, потому он запланировал гастроли в РФ.

С ним происходит то, к чему идут бывшие российские звезды. Петь на английском, казахском язике, иврите, они могут, но там никому не нужны. Покровскому платить 500 000 долларов за ипотеку в Нью-Йорке нечем. Такова ена предательства, но дальше — забвение, — добавил политик.