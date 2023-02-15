КП: Спортивный врач Яблуновский рассказал о том, как пытаются спасти Романа Костомарова

О причинах тяжелой болезни легендарного российского фигуриста Романа Костомарова, который на минувшей неделе перенес операцию по ампутации стоп, а теперь еще, по данным некоторых источников, лишился кистей рук, решил рассказать знаменитый спортивный врач Александр Яблуновский.

"Дело в том, что одним из возможных самых тяжелых осложнений при вирусных болезнях является нарушение свертываемости крови. Тогда прежде всего страдают конечности человека, особенно стопа, пальцы рук. Там возникают омертвления в виде некроза и гангрены, поэтому врачам приходится конечности ампутировать", - сказал доктор Яблуновский.

При данном недуге нарушается микроциркуляция во всех органах, в сердце в том числе, добавил эксперт. Специалист отмечает, что теперь от тактики лечения докторов клиники зависит способность поддерживать уровень кислорода в критически важных органах – головном мозге и серде Костомарова.