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Медсестра Романа Костомарова рассказала о первой реакции фигуриста на ампутацию его стопы

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Медсестра Романа Костомарова рассказала о первой реакции фигуриста на ампутацию его стопы
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Фото из открытых источников

За жизнь 46-летнего прославленного российского фигуриста Романа Костомарова изо всех сил борются лучшие врачи российской столицы. Фигуристу уже ампутировали стопы для того, чтобы остановить агрессивное течение гангрены. Свое согласие спортсмен самостоятельно полписал. Медсестра Романа рассказала, что Костомарову такое решение далось очень тяжело.

«От ужаса и осознания случившегося он рыдал, выл на всю палату. Это понятно, человек стал инвалидом, у него  была настоящая истерика», — заявила женщина.

Медработница уверена, что в будущем Роману необходима помощь грамотного психолога, чтобы смириться с последствиями тяжелого заболевания.

В настоящее время врачи клиники борются за пальцы рук фигуриста. К сожалению, некроз пока что не отступает. По некоторым данным, спортсмену уже ампутировали несколько пальцев на руках.

Кроме того, из-за гангрены у звезды начались серьезные проблемы с сосудами и сердцем. Кровь у него стала очень жидкой, поэтому в будущем есть риск инсульта, разрушения печени или почек.

 

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