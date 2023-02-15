«Надо научиться получше попадать в фонограмму». Дебют Алины Загитовой в пении не удался

Фигуристка с блеском выступила с новым номером в программе «Влюблённые в фигурное катание». Также она спела вместе с артисткой Zivert, но исполнила композицию под фонограмму.

Номер на льду поклонников буквально заворожил, но пение чемпионки особо никого не впечатлило. Несмотря на то, что фигуристка готовилось практически 14 дней, спела она под фонограмму. Многие полагаают, что дебют Загитовой прошел не самым лучшим образом, поскольку она не попала даже в фонограмму. При этом певица Zivert спела удивила безупречным вокалом, поэтому разница была видна.

Стоит сказать, что в этом проект «Влюблённые в фигурное катание» проходило в совершенно ином формате. Шоу было больше похоже на модный показ. Изначально фигуристы дефилировали на подиуме, хотя затем показали на ледовой арене яркие номера.