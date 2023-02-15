Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар сбежала из РФ со всей семьей

Четырехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию сбежала из РФ со всей семьей. Татьяна Волосожар опубликовала новые фотографии с курорта. Фигуристка отправилась на отдых с супругом Максимом Траньковым и двумя детьми: Анжеликой и Теодором.

По словам знаменитой спортсменки, в первое время они кайфовали под теплым солнцем, а затем решили поехать в парк развлечений Warner Bros World — крупнейший в мире тематический крытый парк в Абу-Даби. На постройку заведения власти Объединенных Арабских Эмиратов потратили более одного миллиарда долларов.

Серию снимков в своем Телеграм-канале спортсменка подписала следующим образом:

«На недельку сбежали в теплые края со всей семьей. Стараемся брать максимум от этого мини-отпуска. Хотелось бы еще показать фото, однако пока есть такая возможность, то хочется немного отдохнуть от телефона».