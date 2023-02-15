«Она такая необычная и красивая»: певец Филипп Киркоров тронул публику историей о большой любви

Филипп Киркоров выпустил новую композицию "Если ты уйдешь" и клип на нее. Режиссером песни выступил Николай Лебедев. Новый фильм кинорежиссера, которому приурочен видеоклип поп-короля, рассказывает о любви, которая спасет мир.

Сам Киркоров в ролике предстал в роли рассказчика. По желанию режиссера он предстал в необычном облике. Артист признался, что знаком с Лебедевым давно.

"Год назад отправил ему песню, которую написал друг Андрей Резников. Она необычная и красивая, хотя не находила место в моей программе. Тогда я и посоветоваться с Николаем", - сказал певец.

И тогда Лебедев рассказал Киркорову, что у него как-раз идет работа над исторической лентой, основанной на реальных событиях и рассказывающей о настоящей искренней любви.