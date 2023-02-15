Александр Ревва отменил свои концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Сегодня стало известно о том, что концерты российского певца и шоумена Александра Реввы, который были запланированы на юге страны 15 и 16 февраля, отменили. В своем личном микроблоге популярный артист пожаловался фанатам на организаторов, которые в пятый раз решили перенести его выступления.

«Мне безумно жаль! Восхищаюсь зрителями, которые меня ждали и не сдавали билеты уже более двух лет. Организаторы уже 4 раза переносили концерты!! Сперва из-за пандемии. Снова очередной перенос «из-за технических причин», теперь на осень 2023 года. В ближайшие дни они объявят новые даты выступлений. Все билеты, купленные ранее, будут действительны», – нартсал Ревва.

Также Александр на днях ответил на возмущения родного отца, который живет на Донбассе и недоволен гражданской позицией своего наследника. Шоумен, который поддержал ВС Украины, напомнил отцу, что тот ушел, когда он был младенцем.