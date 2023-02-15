Попавший под санкции шоумен Михаил Галустян признался, как он относится к истории и России

Известный актер и телевизионный ведущий Михаил Галустян рассказал о патриотизме, а также о истории своей Родины. Он убежден, что если бы ему нужно было выбрать одну композицию из всего культурного наследия РФ, это была бы композиция "День Победы".

Как отметил популярный артист, неподалеку от его дома в Сочи, где он и провел все свое детство, расположен военный памятник. Он там часто слышал гимн солдат.

Галустян также подчеркнул, что всегда, когда слышит мелодию песни, ему тяжело удержать слезы. При этом кроме глубоких и сентиментальных чувств данный хит является поистине духоподъемным и патриотичным, заключил шоумен.

Напомним, в январе 2023 года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Михаил Галустян вместе со своими коллегами из области российского шоу-бизнеса попали в санкционный список Украины.