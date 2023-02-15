Спортсменка Светлана Журова передала слова жены Романа Костомарова о его состоянии здоровья

Известная российская спортсменка и депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова передала слова супруги фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной о его состоянии здоровья сейчас.

По словам олимпийской чемпионки, состояние спортсмена постоянно меняется. Роман в буквальном смысле находится между жизнью и смертью. Даже лучшие в столице врачи не берутся говорить о возможных осложнениях в будущем.

Журова рассказала, что жена Костомарова написала ей в день рождения мужа.

«В день рождения Романа Оксана мне написала одно лишь слово „Держимся“. Без каких-либо подробностей», — сказала депутат.

И добавила, что в настоящее время каких-либо выводов о состоянии здоровье спортсмена нельзя делать, так как сама супруга не скажет того, чего никто не может знать наверняка.