Стало известно, почему молодая тагильчанка умерла в Свердловской больнице после операции

В Нижнем Тагиле 21 декабря минувшего года умерла Светлана Бурухина. Матери двоих детей было всего 35 лет. Ее супруг Андрей уверен, что в кончине жены виноваты врачи Демидовской городской больницы, поскольку его возлюбленная обратилась к специалистам с просьбой провести стентирование желчного протока, хотя ей сделали другую процедуру.

Операцию провели 15 декабря, после чего у пациентки появились невыносимые боли. 18 декабря ее отправили в Свердловскую областную больницу № 1, где она через 3 дня скончалась.

Причиной смерти Екатерины стал шок смешанного генеза. Он произошел вследствие случайного повреждения желчного протока во время операции.

Отметим, установить внутреннее кровотечение удалось лишь в Свердловской областной больнице № 1. Тогда тагильчанке врачи провели повторную лапаротомию. По словам патологоанатома, женщине трижды заводили сердце, а также подключили к ИВЛ. Через 3 дня она умерла. В числе осложнений - острый панкреатит тяжелой степени, перитонит, сепсис.