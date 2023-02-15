Узнал страшную новость об отце: Александр Овечкин срочно вернулся в Россию

Игрок «Вашингтон Кэпиталз» остается лидером своей команды. Появление на льду Александра Овечкина всегда вселяет уверенность и заставляет соперников испытывать страх. Даже временная потеря этого игрока для команды является серьезной проблемой. Но когда речь идет о близких, кубки автоматически отходят на второй план.

Сегодня стало известно, что Александр срочно вылетел в Россию. Он оставил за рубежом не только своих одноклубников, но жену с детьми. Овечкин прилетел в Москву из-за госпитализации родного отца. Мужчине понадобилась срочная помощь докторов.

Михаил Овечкин тоже имеет спортивное прошлое. В свое время играл за московский футбольный клуб «Динамо». В 2016 пережил сердечный приступ, за два года до этого перенес тяжелую операцию на сердце. В последнее время отец хоккеиста не мог посещать игры наследника и летать на дальние расстояния из-за плохого здоровья.

По сообщению СМИ, у родителя Александра выявили злокачественное образование. По данным других источников, у Михаила Овечкина началось обострение расслаивающей аневризмы. Сейчас врачи борются за его жизнь.