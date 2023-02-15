Валерий Меладзе прокомментировал дебют фигуристки Алины Загитовой в роли певицы

Валерий Меладзе, заслуженный артист Российской федерации, решил высказать свое мнение насчет певческого дебюта олимпийской чемпионки по женскому одиночному катанию Алины Загитовой.

Напомним, 14 февраля Алина Загитова спела в дуэте с исполнительницей Zivert. Они выступили на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«По-моему, прекрасно, когда человек хочет петь. Если она действительно решит пойти в музыкальную индустрию, то зрителям будет интересно. Однако ей придется очень много работать над подбором композиций, нужно развивать навыки для того, чтобы музыкальная карьера оказалась не ниже спортивной. В российском шоу-бизнесе же появится еще один красивый артист. Всегда рад новым лицам. Поэтому будем от Алины ждать хитов», — отметил Валерий Меладзе.