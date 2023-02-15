Владимир Пресняков заявил, что Алина Загитова может стать хорошей певицей

Владимир Пресняков прокомментировал недавнее выступление олимпийской чемпионки. Алина Загитова вместе с певицей Zivert исполнили песню Credo на фестивале «Влюбленные в фигурное катание»:

«Выступила она не хуже, чем Клава Кока со своими миллионами подписчиков».

По словам артиста, Загитова вступила «хорошо», продемонстрировала «стилистику молодых звезд». При этом певец отметил, что «иногда звучали фразы: «Ручки, я вас не слышу», что «напоминало 90-е».

«Тут Алина немного отстала, как нужно общаться с публикой?. Ничего нового не придумала», - отметил Пресняков и добавил, что «у Загитовой нет модной вещи — каши во рту».

Певец считает, что «будущее певицы логично» и фигуристку «может ожидать успех», поскольку есть талант и навыки хореографии. Он отметил, что в отличии от многих артистов, которые сцене притоптывают ножками и не знают, как двигаться, у спортсменки есть хорошие перспективы.