Вышел новый тизер-трейлер ремейка «Русалочки» с Урсулой и принцем Эриком

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник
Жители 13 поселков возле Екатеринбурга, которые планировал «взять ипотеку на коммуналку» после повышения тарифов, от прокуратуры потребовали
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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
В первые дни СВО Александр Ревва выступил против политики российских властей и вместе с семьей улетел за рубеж. Отец шоумена, который живет в
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В Свердловской области в последнее время активизировались интернет-мошенники. Они обманывают местных жителей от имени службы судебных приставов. По
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