Вышел новый тизер-трейлер ремейка «Русалочки» с Урсулой и принцем Эриком

Американская кинокомпания Disney выпустила новый тизер-трейлер ремейка «Русалочки» (The Little Mermaid). Видеоолик опубликовали на YouTube.

Авторы киноадаптации продемонстрировали, как Ариэль, роль которой исполнила Холли Бейли, взаимодействует с обитателями подводного мира. К тому же, в трейлере показано других русалок и принца Эрика, которого сыграл Джон Хауэр-Кинг (лента «Маленькие женщины»).

В конце видео появляется Урсула — антагонист истории, которую сыграла Мелисса Маккарти (картина «Девичник в Вегасе», а также фильм «Охотники за привидениями»).

Отметим, что премьера «Русалочки» состоится уже 26 мая. Сюжет повторит оригинальный мультипликационный фильм, который компания Disney выпустила в далеком 1989 году. Режиссер ремейка ранее говорил, что его команда не руководствовалась «повесткой» во время выбора актрисы на главную роль.

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