Адвокат Троицкая планирует подать новый иск к телеведущей Собчак в Верховный Суд РФ

Адвокат Эльнара Троицкая планирует вновь подать в суд на телеведущую и журналистку Ксению Собчак. Об этом написал Телеграм-канал «Звездач».

Юрист собирается подать иск в Верховный Суд против Ксении Собчак о защите своей чести и достоинства. Причиной такого решения стал видеоролик с участием Троицкой в соцсетях скандальной российской ведущей. Как утверждает Эльнара, видео было опубликовано без ее разрешения.

Ранее юрист уже подавала в суд на светскую львицу. Правозащитница предложила выплатить ей моральную компенсацию в размере 50 миллионов рублей, а также потребовала от теледивы удалить видео и запретить использовать записей с ее участием. Но суд отказал в удовлетворении этого иска. Последующая апелляция была тоже отклонена. При этом подробности обращения женщина не раскрыла.

«К сожалению, суд нам отказал без каких-либо оснований. Впереди ждет Верховный Суд».