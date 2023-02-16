Артист балета Сергей Полунин заявил, что Запад сам себе вредит отменой русской культуры

Российский артист балета Сергей Полунин решил высказать свое личное мнение об отмене культуры РФ за границей. По словам 33-летнего танцовщика, подобными действиями Запад сам себе вредит. Такое заявление прозвучало на YouTube-канале Tatarka FM.

Как отметил артист, у любых театров в Европе есть классическая русская база. В Америке продается порядка 70% билетов на популярный балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Также Сергей обратил внимание, что за границей все построено на русской культуре, а сейчас там спрашивают друг друга, что делать.

«Это грустно и смешно, однако зрители — они любят классику, поэтому на Западе вредят сами себе», — сказал Полунин.

Артист также добавил, что его отмена русской культуры в странах Запада нисколько не расстраивает. Даже если есть ограничения — отлично, ведь это приводит к большей концентрации внутри самой России.