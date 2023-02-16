Джигана выписали из психиатрической клиники, а Самойлова проживает стресс в спортзале

Оксана Самойлова на время пропала из соцсетей. Модель отпраздновала День святого Валентина в одиночестве, поэтому подписчики стали подозревать неладное. Позже она попросила фанатов не задавать лишних вопросов.

Оказалось, что Джиган находится в частной клинике «Роса». В Сети пояились фото, на которых он обедает в столовой, а затем выходит из клиники, которая специализируется на: психологии, психиатрии, лечения алкогольной, табачной, наркотической зависимостей.

Артист не скрывал, что он находится в больнице, но в какой — не уточнил. Недавно Джиган также опубликовал несколько снимков из учреждения. О диагнозе исполнителя информации нет.

Передав мужа в руки врачей, Самойлова не успокоилась. Оксана призналась, что она живет в стрессе и спастись от него с помощью спорта.



