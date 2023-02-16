Филипп Киркоров проинформировал о сексуальных отношениях с Аллой Пугачевой во время их брака

Филипп Киркоров рассказал о том, что любовником его бывшей супруги Аллы Пугачевой был артист Сергей Челобанов, однако выйти замуж Примадонна предпочла именно за него. В своём подкасте поп-король российской эстрады вспомнил о старых друзьях и проинформировал о браке с Народной артисткой.

Он вспомнил, что ранее Челобанов встречался с Аллой Борисовной. Но сама певица об этих отношениях предпочитала умалчивать. Любовник звезды всячески хвастался этой связью, рассказывая о том, какая Пугачева страстная. Однако эти отношения долго не просуществовали. Новым мужем Примадонны стал Филипп Бедросович в 1994 году.

Поп-король также отметил, что все имена его возлюбленных начинались на букву «А». Кроме 73-летней артистки он вспомнил и Анастасию Стоцкую, и Ани Лорак, и Анну Asti.