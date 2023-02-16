Яна Рудковская резко раскритиковала вокальный номер Алины Загитовой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала дебютный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Считаю, что можно было классно откататься под Юлю, но петь с ней дуэтом — нужно иметь такое моральное право. Zivert топовая артистка, которая диктует свой уровень мастерства. У нее чудесная энергетика, композиция сложная. Энергозатраты спортсменки для исполнения с артисткой должны были быть в несколько раз больше.

Грустно, потому что Загитова хорошая спортсменка, могла бы лед использовать с шиком и продуманными номерами. Не знаю, кто эту идею придумал, я бы этому человеку двойку поставила! Если вы приглашаете девочку олимпийскую чемпионку и гордость РФ, марку до конца держите и доведите все до ума! Идея была рабочая, а получилась далеко не «вишенка на торте»! Очень обидно!» — написала Яна Рудковская в Телеграм-канале.