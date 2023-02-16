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Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова заявила о непростом характере певицы Полины Гагариной

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Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова заявила о непростом характере певицы Полины Гагариной
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Фото из открытых источников

Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты об этом проекте. 

Как призналась Юлия, ей поскорее хотелось уйти из телешоу. Она отметила, что не смогла найти общий язык с некоторыми участниками. По словам Волковой, она не понимала «экзерсисов» Гагариной, которая привлекала всячески к себе внимание. Волковой она показалась капризной.

Было такое ощущение неловкости, ты должен заслужить право быть к Фадееву приближенным. Когда-то он сел и сказал: «давайте вы мне, покажите ваш самый любимый номер». Мы встали из трусов выпрыгивать, брать расчески, говорить: «Несомненно, Максим Александрович, я достоин остаться». Все было так.

Артистка добавила, что все участники были травмированы шоу. Иногда ей тоже хотелось провалиться от стыда. Тогда она была очень наивной, подумав, что все между собой дружат, но оказалось что глубоко ошибалась.

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