Канал ТВ-3 убрал сцену с Верой Брежневой из телесериала «Мажор»

Сюжет популярного телесериала «Мажор» потерял смысл после удаления эпизода с украинской исполнительницей Верой Брежневой. Такое мнение высказала скандальная телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она прокомментировала решение канала ТВ-3 убрать из фильма сцену с белокурой артисткой.

Ксения опубликовала небольшой видеоролик, из которого следует, что из сериала «Мажор» вырезали сорокасекундную сцену с Верой Брежневой. Как уточнила теледива, речь идет о десятой серии со второго сезона, в которой звезда сыграла саму себя.

«По сюжету главные герои (с актером Павлом Прилучным) ведут расследование. После вырезанных сцен с Верой Брежневой оно стало бессмысленным», — пишет Ксения Анатольевна в своем Телеграм-канале.

Следует добавить, что на стриминговых платформах эта серия пока что доступна в полной версии. Певица там тоже есть.