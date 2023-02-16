Ширвиндт высказался о травле актрисы Лии Ахеджаковой: «Люди просвещенные зауважают»

Михаил Ширвиндт удивлен тем, что в наше время слова поддержки считаются прегрешением. На минувшей неделе все СМИ облетела новость о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова потеряла работу в “Современнике”. Актриса там проработала 46 лет.

Сама артистка говорит, что директор ей сказал – “произошло это по требованиям рассерженной толпы”.

Ширвиндта заявил, что возмущен реакцией российской общественности после изгнания 84-летней актрисы из театра «Современник».

Телеведущий снял видеоролик, в котором объяснил, что может случиться, если общественность будет позитивно отзываться о Лии Меджидовне.

«Ребята, по-моему, приехали. Сказать, что Лия Меджидовна Ахеджакова замечательная актриса — совершить поступок, за его тебя чернь проклянет, а просвещенные люди зауважают. Каратели за это тебя могут покарать. О нравы, о времена!»



