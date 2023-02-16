Мэр Новосибирска ответил Барбаре Брыльской на критику уровня жизни жителей сибирских городов

Напомним, звезда фильма «Ирония судьбы или с легким паром» жителей данного региона назвала нищими. По ее словам, комфортные условия жизни есть только в Москве и Петербурге.

Локоть заявил, что Брыльска является кумиром многих поколений. Картина Рязанова ежегодно транслировалась на центральных телеканалах во время новогодних праздников. Именно благодаря съемкам в ленте, Барбара получила в СССР популярность. Сейчас речь актрисы носит антироссийский характер.



Мэр Новосибирска также добавил, что заявления артистки из Польши о жизни в отдаленных регионах РФ не имеют под собой почвы. Чиновник пригласил Брыльску отведать Новосибирск и воочию увидеть, как живут местные жители.



Сегодня мэр Новосибирска высказался касательно заявления Барбары Брыльской. Анатолий Локоть уверен в некорректности критики польской актрисы об уровне жизни в городах Сибири.