Певец Ярослав Сумишевский вошел в жюри нового сезона «Страны талантов»

Исполнитель Ярослав Сумишевский вошел в состав звездного жюри второго сезона телевизионного шоу «Страна талантов», которое выходит в эфир телеканала НТВ. Об этом сам 39-летний певец рассказал в своих социальных сетях.

Председателем жюри, как в минувшем сезоне, является Надежда Бабкина. Вместе с артисткой участников телепроекта судить будут ведущий шоу «Поедем, победим!» Федерико Арнальди, а также известный хореограф Егор Дружинин.

По заявлению Сумишевского, ведущим второго сезона передачи станет Алексей Воробьев. Он пообещал раскрыть дату премьеры немного позже.

«Кажется, таланты „из народа“ меня всю жизнь сопровождают. Я сам вышел из „таких“. Здорово, что открывается больше возможностей для таких самородков, которыми богата страна», — заявил Сумишевский.