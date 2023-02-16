Пригожин рассказал CNN, кто убил Питера Рида

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопросы издания CNN о гибели волонтера Питера Рида. Бизнесмен подчеркнул, что за его смерть «вагнеровцы» ответственности не несут. Волонтера «убили свои».

Пригожин подчеркнул, что в ЧВК «Вагнер» не знают, каким образом произошло убийство. Они также не обладают информацией о нахождении иностранных волонтеров в Бахмуте.

« Кроме того, нахождение иностранных добровольцев не мешает украинским силам применять химические средства поражения в районе Бахмута», – », – отметил бизнесмен.

Он также напомнил, что перед гибелью Рида снимал эстонец Эрко Лайдинен. В качестве доказательства пресс-служба компании «Конкорд» приложила видео. По мнению Пригожина, такое поведение «вызывает вопросы».

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-ого Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка (карта прилагается). Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций», – поделился фактами Пригожин.

По мнению основателя ЧВК «Вагнер», Питера Рида «убили свои». Он добавил, что отчет о гибели подготовил тот же Лайдинен. Обвинения против ЧВК не имеют подтверждений. Пригожин иронично отметил, что ранее с таким же уровнем доказательств в смерти Джона Кеннеди попытались обвинить русских.